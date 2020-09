Serie B: blitz Empoli a Frosinone. Gioiello Menez, è 1-1 a Salerno

Continua la prima giornata di Serie B, dopo lo 0-0 di ieri tra Monza e Spal. L’Ascoli passa subito in vantaggio a Brescia, ma Donnarumma rimette le cose a posto. Vittoria in trasferta per l’Empoli, che fa 0-2 sul campo del Frosinone. Pareggio tra Salernitana e Reggina: segna Menez, ma i padroni di casa pareggiano dopo un minuto. È 0-0 invece nelle altre partite. Tutti i risultati di oggi:

Brescia-Ascoli 1-1 (Cavion 1′, Donnarumma 32′)

Cosenza-Entella 0-0

Frosinone-Empoli 0-2 (Moreo 5′, La Mantia 57′)

Lecce-Pordenone 0-0

Pescara-Chievo 0-0

Salernitana-Reggina 1-1 (Menez 83′, Casasola 84′)

Alle 16, Venezia-Vicenza. Domani Cremonese-Cittadella (h 15) e Reggiana-Pisa (h 21).

L’Empoli ha ora 3 punti in classifica; 1 punto per Ascoli, Brescia, Reggina, Salernitana, Chievo, Cosenza, Lecce, Monza, Pescara, Pordenone, Spal ed Entella; 0 per Cittadella, Cremonese, Pisa, Reggiana, Venezia, Vicenza, Frosinone.

Foto: logo Serie B