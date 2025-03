Serie B, blitz del Sassuolo a Cittadella. Ok Frosinone e Juve Stabia. Pari tra Cesena e Spezia

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Il Sassuolo vince in casa del Cittadella e continua la fuga solitaria in vetta, in attesa di festeggiare l’aritmetico ritorno in Serie A. In chiave playoff, pareggio tra Cesena e Spezia, uno 0-0 che serve a poco ad entrambe. Vince la Juve Stabia che batte 2-1 il Modena. Stesso risultato per il Frosinone che piega il Brescia e allontana la zona retrocessione.

In classifica, il Sassuolo vola a 69, a +12 sul Pisa, lo Spezia resta terzo a 55. La Juve Stabia sale a 43 punti appaiando il Catanzaro. In coda, balzo del Frosinone alla terza vittoria di fila, salendo a 33 punti, lontano dalla zona retrocessione.

Questi i risultati:

Cesena-Spezia 0-0

Cittadella-Sassuolo 1-2 15′ Mulattieri (S), 46′ Berardi (S), 89′ Tronchin (C)

Frosinone-Brescia 2-1 15′ Kvernadze (F), 42′ Moncini (B)

Juve Stabia-Modena 2-1 10′-63′ Candellone (J), 75′ rig. Palumbo (M)

Bari-Salernitana – Ore 19.30

Foto: sito Sassuolo