Serie B, blitz del Frosinone. Battuto il Bari 3-2. Crisi nera per i pugliesi
22/11/2025 | 21:40:57
Grande successo del Frosinone che vince 3-2 in casa del Bari. I ciociari salgono al secondo posto, a pari merito con il Modena. Serata invece amarissima per il Bari di Fabio Caserta, che al San Nicola incassa un’altra sconfitta e vede aggravarsi una crisi ormai evidente. Accade tutto nel primo tempo, vantaggio Frosinone con Raimondo al 12′, pareggio del Bari al 21 con Verreth. Nuovo vantaggio ciociaro con Bracaglia al 27′, poi arriva il 3-1 al 42′ con Ghedjemis. In pieno recupero la rete di Castrovilli. Ma nella ripresa nessuna rete, vince il Frosinone 3-2. Con questo successo i gialloblù volano a quota 25 punti, agganciando provvisoriamente il Modena al secondo posto, mentre i biancorossi restano fermi a 13, scivolando in una pericolosa zona bassa della classifica.
Foto: logo Serie B