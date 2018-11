Serie B: Benevento-Perugia è 2-1, decisiva la rete di Bandinelli al 90′

Termina con la vittoria della squadra di casa la gara delle ore 18 di oggi, valida per la 13esima giornata di Serie B tra Benevento e Perugia. Allo stadio “Ciro Vigorito” passano in vantaggio gli uomini di Bucchi con la rete di Coda al 17′. Pareggio degli umbri con Verre al 35′. Gol decisivo per i campani segnato da Bandinelli al 90′.

Classifica: Palermo 25; Pescara 22; Cittadella, Salernitana, Benevento 20; Lecce, Verona 19; Brescia 18; Perugia 17; Spezia 16; Cremonese, Venezia, Ascoli 15; Crotone 12; Padova 11; Carpi 10; Cosenza 8; Foggia* 7; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Lega B