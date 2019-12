Serie B: Benevento inarrestabile, Frosinone ko 1-0. Pippo Inzaghi sempre più in vetta

Il big match della giornata di Serie B tra Benevento e Frosinone vede la vittoria dei campani, che si portano a 40 punti in classifica, sempre più primi della classe. Al 18′ l’arbitro Marinelli cambia l’inerzia della partita, fischiando un rigore per un tocco di mano su tiro di Sau: Viola realizza due volte, dato che il suo primo tentativo viene fatto ripetere dal direttore di gara. Sesto gol in campionato per il centrocampista calabrese, che si conferma un trascinatore per la squadra di Inzaghi. Al Vigorito festeggiano gli uomini di Pippo Inzaghi, sempre più leader del campionato cadetto.

Spezia-Cremonese rinviata

Cittadella-Chievo 1-1 (Cotalia autogol – Vignato)

Crotone-Livorno 2-1 (Cuomo, Crociata – Marras)

Empoli-Salernitana 1-1 (La Gumina – Lombardi)

Juve Stabia-Venezia 2-0 (Bifulco, Forte)

Perugia-Entella 2-0 (Capone, Iemmello)

Benevento-Frosinone 1-0 (Viola)

Pescara-Trapani (domenica ore 15)

Pisa-Cosenza (domenica ore 15)

Pordenone-Ascoli (domenica ore 21)

CLASSIFICA: Benevento 40; Pordenone 28; Frosinone, Cittadella, Perugia 26; Crotone, Chievo 25; Entella, Ascoli 24; Pisa, Salernitana 23; Crotone, Empoli 22; Pescara 21; Spezia, Cremonese, Juve Stabia 20; Venezia 19; Cosenza 14; Trapani 13; Livorno 11.