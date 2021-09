Serie B, Benevento e Lecce non si fanno male. E’ 0-0 al Vigorito

Al Vigorito è andato in scena l’anticipo della 3a giornata di Serie BKT 2021-22, si sfidavano Benevento e Lecce per una gara tra big della categoria.

Partenza di fuoco degli ospiti, Coda e compagni continuamente pericolosi dalle parti di Paleari, Strefezza manca un tapin non impossibile. I giallorossi rispondono con un traversone di Foulon deviato da Lucioni, Gabriel si supera e mette in corner.

Nella ripresa rigore per il Lecce in avvio, ma l’arbitro dopo il check al VAR cambia decisione: il tocco di Calò non era con il braccio e si prosegue.

Paleari si supera sul tiro di Majer dalla lunga distanza, poi non può nulla sulla conclusione di Strefezza che si stampa sul palo.

Al 70′ segna Improta, ma si alza la bandierina dell’assistente per la posizione di partenza di Sau, autore dell’assist.

Lo stesso Improta manca il tapin per pochi centimetri all’88’, tocco che molto probabilmente avrebbe regalato i 3 punti ai sanniti. Ancora Improta! L’esterno giallorosso ci riprova all’ultimo minuto di recupero, colpo di testa non molto alto rispetto ai pali difesi da Gabriel.

Finisce a reti bianche una gara dalle grandi aspettative, un punto a testa per Caserta e Baroni.

Foto: Twitter Benevento