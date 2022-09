Serie B: Benevento-Cagliari, i convocati di Liverani per la gara

In attesa dell’inizio della gara che vedrà in campo Benevento e Cagliari, in programma per domani al Vigorito, ecco la lista dei convocati di mister Liverani:

Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci

Difensori: Goldaniga, Altare, Carboni, Capradossi, Zappa, Obert, Di Pardo

Centrocampisti: Dossena, Mancosu, Rog, Nadez, Viola, Deiola, Pereiro,Lella, Makoumbo

Attaccanti: Lapadula, Millico, Falco, Pavoletti, Lovumbo

Foto: Cagliari Sito Ufficiale