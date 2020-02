Serie B: beffa Ascoli, la Juve Stabia agguanta il pari al 95′ con il portiere Provedel

La 23esima giornata di Serie B si è aperta con l’anticipo tra Ascoli e Juve Stabia. Al “Del Duca” il match termina 2-2: Scamacca sblocca subito la contesa al 10′ del primo tempo, poi al 61′ Forte dal dischetto ristabilisce la parità; all’82’ è Ninkovic – entrato in campo da pochi minuti – a riportare avanti la squadra di Stellone, ma sull’ultima occasione disponibile ci pensa addirittura il portiere ospite Provedel a siglare il 2-2 con un colpo di testa in mischia. Beffa per l’Ascoli che sale comunque a 31 punti, la Juve Stabia va a quota 29.

Venerdì 7 febbraio

21:00 Ascoli-Juve Stabia 2-2 (Scamacca, Ninkovic – Forte, Provedel)

Sabato 8 febbraio

15:00 Cittadella-Empoli

15:00 Crotone-Cremonese

15:00 Pordenone-Livorno

15:00 Venezia-Frosinone

18:00 Perugia-Spezia

Domenica 9 febbraio

15:00 Entella-Pescara

15:00 Pisa-Chievo

21:00 Cosenza-Benevento

Lunedì 10 febbraio

21:00 Salernitana-Trapani

Classifica: Benevento 51; Pordenone 35; Crotone 34, Frosinone 34; Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33; Pescara 32; Spezia 31, Entella 31, Ascoli 31; Chievo 30; Pisa 29, Juve Stabia 29; Venezia 27, Empoli 27; Cremonese 23; Cosenza 20; Trapani 19; Livorno 13.