Si è appena concluso il primo anticipo della terza giornata di Serie B e il Pordenone ha sconfitto per 1-0 lo Spezia. A decidere la contesa è stato un gol, colpo di testa su punizione pregevolmente calciata da Burrai, dello specialista Barison in avvio di ripresa. I friulani di Tesser salgono a quota 6 in classifica, mentre i liguri di Italiano restano fermi a 3 punti.