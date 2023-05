Serie B: il Bari batte la Reggina, è terzo. Parma e Venezia ok. Retrocedono Spal e Benevento

Sono appena terminate le gare della penultima giornata di Serie B. Dai risultati odierni arrivano i verdetti di Spal e Benevento che retrocedono in Serie C.

Venezia – Perugia 3-2 (26’ Pierini, 42’ Carboni, 60’ Ellertsson, 65’ Luperini, 78’ Casasola)

SudTirol – Cittadella 1-1 (47’ Antonucci, 70’ Odogwu)

Spal – Parma (75’ Vazquez)

Como – Ternana 3-1 (32’ Favilli, 62’ Vignali, 70’ Da Cunha, 77’ Chajia)

Cagliari – Palermo 2-1 (13’ Segre, 22’ Deiola, 64’ Lapadula)

Brescia – Pisa 1-1 (Bisoli 53’, Masucci 79’)

Benevento – Modena 2-1 (19’ Diaw, 30’ Ciano, 45’ Foulon)

Bari – Reggina 1-0 (45’ Folorunsho)

Ascoli – Cosenza 1-1 (2’ D’Orazio, 36’ Buchel)

In classifica il Bari conferma il terzo posto, il SudTirol rimane quarto a 58 punti con Cagliari e Parma subito dietro a 57. Il Venezia scavalca il Palermo mettendosi al settimo posto. I siciliani si mantengono invece nell’ultimo posto utile per i playoff a 48 punti tenendo dietro di un punto il terzetto formato da Pisa, Reggina e Ascoli. A ruota segue il Como che con la vittoria odierna sale a 46 superando il Modena a 45. Nella zona bassa della classifica il Cittadella mantiene due punti di vantaggio dal Cosenza e tre dal Brescia. Nulla da fare invece per Spal e Benevento che vedono la zona playout a 4 punti dunque retrocessione matematica.

Lega Serie B Twitter