Serie B, Balata: “In giornata decideremo le date dei playout”

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle ultime decisioni che hanno riguardato il campionato cadetto. Ecco il contenuto delle sue parole, riportate dall’Ansa: “Mi sembra che le leggi vadano seguite. Dopo la sentenza di ieri non credo ci siano più problematiche giuridiche di scorrimento e scivolamento della classifica che avevano portato ad una riflessione. Spero che non ci saranno altre tappe. Il calcio è un gioco che si fa sul campo. Ieri c’è stata una decisione che ha ripristinato una classifica. Le date dei playout? Le decideremo in giornata”.

Foto: sito ufficiale Lega B