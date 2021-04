Serie B, Balata: “Contiamo di avere il Var la prossima stagione”

Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, ha parlato della possibilità di avere il Var anche nella serie cadetta per la prossima stagione: “Il presidente dell’Aia Trentalange ci ha dato un impulso formidabile. Contiamo di avere il Var già la prossima stagione. Il momento del calcio italiano? Siamo in una nuova fase di difficoltà, speriamo di uscirne al più presto con il piano vaccinale – ha detto a Radio Anch’io Lo Sport – Questa è una crisi strutturale che durerà per diverse stagioni, ci sono problemi che non riusciamo a risolvere. C’è bisogno di un cambio di passo e di ridare slancio a tutto il sistema calcistico italiano”.

Foto: Twitter ufficiale Serie B