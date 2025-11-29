Serie B, Avellino corsaro in casa del Sudtirol. Lupi in zona playoff

29/11/2025 | 17:37:20

Cominciata alle 15.3o rispetto alle altre gare delle 15, l’Avellino batte 1-0 il Sudtirol al Druso di Bolzano. Decide un gol di Biasci al 10′. Parte meglio il Sudtirol. Prima chance al 5′, calcio di punizione dal limite, lo specialista Casiraghi centra la traversa. Pressing del Sudtirol che costruisce diverse palle gol, al 7 e all’8′ potenziali chance per gli altoatesini, Daffara salva in qualche modo.

Al 10′, al primo squillo, vantaggio Avellino. Imbucata strepitosa di Palumbo in profondità per Biasci che calcia e insacca in rete. Lupi avanti.

La reazione del Sudtirol c’è, ci prova ancora Casiraghi, altro calcio di punizione al 20′, palla di poco alta. Anche l’Avellino ha una grande chance per raddoppiare, al 22′, Tutino scarta mezza difesa, ma al momento di tirare scivola e l’azione sfuma.

Al 28′ chance clamorosa per l’Avellino, irrompe Simic che in spaccata sfiora il palo. Finisce il primo tempo con l’Avellino avanti 1-0.

Nella ripresa, come prevedibile, Sudtirol che parte in attacco per pervenire al pareggio. Al 58′, sinistro pericoloso di Martini, palla fuori. Al 60′ risponde l’Avellino in contropiede, grande palla di Turino per Biasci che anticipa tutti, ma mette fuori di pochi centimetri. Al 64′ altra punizione di Casiraghi, palla alta. Al 77′, miracolo di Daffara, colpo di testa di Zedadka a colpo sicuro, para il portiere biancoverde. Assedio del Sudtirol nel finale, tanti i cross che arrivano sulle fasce. Molina e Casiraghi assediano le corsie irpine. Vince l’Avellino che sale a 19 punti e al momento è all’ottavo posto, in zona playoff. Il Sudtirol resta a 13.

Foto nostra