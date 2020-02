Serie B: Armenteros e Simy piegano l’Entella, il Crotone aggancia il 2° posto

Colpo del Crotone nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B. La squadra di Stroppa vince 2-1 in casa della Virtus Entella: al Comunale di Chiavari sono decisive le reti di Armenteros (al 10′) e Simy (all’83’), di Settembrini il gol della bandiera per i padroni di casa. Un successo che permette al Crotone di agganciare momentaneamente il Frosinone al secondo posto in classifica, a -7 dal Benevento capolista.

Venerdì ore 21

Virtus Entella-Crotone 1-2 (Settembrini – Armenteros, Simy)

Sabato ore 15

Benevento-Spezia

Cittadella-Cremonese

Empoli-Pordenone

Juve Stabia-Trapani

Pisa-Perugia

Venezia-Cosenza

Sabato ore 18

Chievo-Livorno

Frosinone-Salernitana

Domenica ore 21

Pescara-Ascoli

Classifica: Benevento 60; Frosinone, Crotone 43; Spezia 41; Cittadella, Salernitana 39; Chievo 37; Pordenone, Empoli 36; Entella 35; Perugia 33; Pescara, Juve Stabia 32; Ascoli, Venezia 31; Pisa 30; Cremonese 26; Cosenza 23; Trapani 20; Livorno 14.