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Serie B: ancora Belotti, ma stavolta il Modena pareggia. Il Benevento cade a Cremona

31/10/2026 | 17:03:25

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Si chiudono con una vittoria e due pareggi le tre partite delle ore 15 che hanno aperto la decima giornata di Serie B. La Cremonese supera 2-0 il Benevento e conquista tre punti importanti per rilanciarsi in classifica. Si dividono invece la posta in palio ModenaMantova, così come Südtirol Cesena, entrambe le sfide terminate in parità. Allo Zini la Cremonese riesce a imporsi sul Benevento, riscattando il precedente ko contro la Juve Stabia. Un successo che permette ai grigiorossi di salire a quota 12 punti, avvicinandosi alla parte centrale della graduatoria. Si ferma invece il Benevento, che resta a 15 punti e manca l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Il pareggio del Braglia lascia invariata la situazione tra Modena e Mantova. I gialloblù salgono a 20 punti e mantengono il secondo posto, mentre i biancorossi raggiungono quota 18, restando nel gruppo delle squadre che inseguono la vetta. Termina in parità anche Südtirol-Cesena: un punto per entrambe, con gli altoatesini che salgono a 14 e i romagnoli a 12. In attesa delle altre gare della giornata, il Palermo conserva la vetta con 23 punti. Il Modena resta il primo inseguitore a quota 20, mentre Ascoli -Mantova seguono rispettivamente con 18 punti. Il Benevento rimane a 15, con il Südtirol a 14: la corsa nelle zone alte resta apertissima.

Foto: x Modena