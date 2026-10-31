Serie B: ancora Belotti, ma stavolta il Modena pareggia. Il Benevento cade a Cremona

31/10/2026 | 17:03:25

Si chiudono con una vittoria e due pareggi le tre partite delle ore 15 che hanno aperto la decima giornata di Serie B. La Cremonese supera 2-0 il Benevento e conquista tre punti importanti per rilanciarsi in classifica. Si dividono invece la posta in palio Modena–Mantova, così come Südtirol – Cesena, entrambe le sfide terminate in parità. Allo Zini la Cremonese riesce a imporsi sul Benevento, riscattando il precedente ko contro la Juve Stabia. Un successo che permette ai grigiorossi di salire a quota 12 punti, avvicinandosi alla parte centrale della graduatoria. Si ferma invece il Benevento, che resta a 15 punti e manca l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Il pareggio del Braglia lascia invariata la situazione tra Modena e Mantova. I gialloblù salgono a 20 punti e mantengono il secondo posto, mentre i biancorossi raggiungono quota 18, restando nel gruppo delle squadre che inseguono la vetta. Termina in parità anche Südtirol-Cesena: un punto per entrambe, con gli altoatesini che salgono a 14 e i romagnoli a 12. In attesa delle altre gare della giornata, il Palermo conserva la vetta con 23 punti. Il Modena resta il primo inseguitore a quota 20, mentre Ascoli -Mantova seguono rispettivamente con 18 punti. Il Benevento rimane a 15, con il Südtirol a 14: la corsa nelle zone alte resta apertissima.

Foto: x Modena