Serie B, altro flop del Palermo: il Pisa vince in rimonta 4-3. Cadono Parma e Venezia, il Como vola al secondo posto

Sono appena terminate nel sfide delle 15.00 di Serie B. Il Catanzaro passa in casa della capolista Parma: 0-2, decidono le reti di Biasci e Antonini. Cade anche il Venezia tra le mura amiche contro la Reggiana: 2-3, decide la rete di Pieragnolo. Ne approfitta il Como che vince 2-0 contro la Sudtirol e si prende il secondo posto con Da Cunha e Gabrielloni. Altro flop del Palermo che va al riposo dopo la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0. Nella ripresa il Pisa rimonta con D’Alessandro e Bonfanti tra il 59′ e il 63′. I rosanero rimangono anche in dieci uomini al 64′ per la doppia ammonizione di Gomez, ma riescono comunque a trovare la rete del vantaggio al 76′ con il rigore trasformato da Brunori. Ma nel finale gli uomini di Aquilani la ribaltano con la doppietta del subentrato Tramoni. Continua così la striscia negativa del Palermo che ha ottenuto solo 4 punti nelle ultime sei partite. Di seguito i risultati.

Como – Sudtirol 2-0

Cosenza – Brescia 1-2

Lecco – Cittadella 1-1

Parma – Catanzaro 0-2

Pisa – Palermo 4-3

Spezia – Ascoli 2-1 (interrotta)

Venezia – Reggiana 2-3

