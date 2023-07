Serie B, alle 20:30 il calendario della stagione 2023-24: criteri e date

La Serie B è pronta a ripartire. Oggi, martedì 11 luglio, alle 20:30 verrà sorteggiato il calendario per la stagione 2023-24 presso Villa Olmo a Como. In seguito alla mancata ammissione della Reggina, nella compilazione del calendario apparirà una “X” come ventesima squadra. La data di inizio della novantaduesima edizione è già stata comunicata dalla Lega Serie B: si parte con l’anticipo venerdì 18 agosto 2023, partite in programma anche sabato 19 e domenica 20. Trentotto giornate e 380 partite per tutti i verdetti della stagione regolare, l’ultimo turno di campionato è in programma venerdì 10 maggio 2024. Successivamente la post-season con playoff e playout. Cinque i turni infrasettimanali previsti dalla Lega Serie B nelle seguenti date:

Martedì 29 agosto 2023

Martedì 26 settembre 2023

Martedì 26 dicembre 2023

Martedì 27 febbraio 2024

Mercoledì 1 maggio 2024

Quattro, invece, le soste:

Prima pausa: sabato/domenica 9/10 settembre 2023

Seconda pausa: sabato/domenica 14/15 ottobre 2023

Terza pausa: sabato/domenica 18/19 novembre 2023

Quarta pausa: sabato/domenica 23/24 marzo 2024

Detto degli stop per le Nazionali, resta confermato l’appuntamento in campo per Santo Stefano (26 dicembre). Successivamente la Serie B si fermerà per la pausa invernale in programma dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024. Di seguito le 20 squadre aventi diritto alla partecipazione del prossimo campionato:

ASCOLI

BARI

CATANZARO

CITTADELLA

COMO

COSENZA

CREMONESE

FERALPISALÒ

LECCO

MODENA

PALERMO

PARMA

PISA

REGGIANA

SAMPDORIA

SPEZIA

SUDTIROL

TERNANA

VENEZIA

X*

* Esclusa la Reggina dopo la sentenza del Consiglio Federale: la società calabrese ha annunciato che ricorrerà in tutti i gradi di giudizio. Il Brescia sarebbe la prima squadra con diritto di ripescaggio dopo la retrocessione ai playout.

La Lega Serie B ha così comunicato i criteri che verranno utilizzati per il nuovo calendario:

la compilazione delle prime giornate del calendario tiene conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024;

relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024.

Foto: Twitter Serie B