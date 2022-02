Serie B, alla Cremonese il derby lombardo. Monza battuto 3-2. Finisce 1-1 Pordenone-Spal

Si è conclusa la 21a giornata di Serie B con i due posticipi domenicali. Il derby lombardo di alta classifica tra Cremonese e Monza è stato spettacolare e ricco di gol, e ha visto il successo dei padroni di casa per 3-2, grazie ai gol di Gaetano nel primo tempo e dalla doppietta di Ciofani nella ripresa, intervallata dal centro di D’Alessandro (54’) e seguita da quello di Ciurria (84’). Un gol per tempo e un punto per parte tra Pordenone e SPAL: a Butic (39’) risponde Finotto (53’) per l’1-1 conclusivo.