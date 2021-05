Serie B, al via i playoff: il programma

Sta per tornare il grande calcio della Serie B con i playoff alle porte, che promettono gol e spettacolo. A partire da oggi, giovedì 13 maggio, con il turno preliminare: dove si affronteranno Cittadella–Brescia (con la vincente che affronterà il Monza) e Venezia–Chievo (la vincente affronterà il Lecce). Nel caso in cui le partite finissero in pareggio, anche dopo i tempi supplementari, a passare saranno le squadre meglio qualificate al termine della stagione regolare: ovvero Cittadella e Venezia.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Cittadella-Brescia alle 18

Venezia-Chievo alle 21

FOTO: Logo Serie B