Serie B, al Pescara non basta Insigne con la Juve Stabia. Tris di Frosinone e Mantova, frena il Palermo
25/04/2026 | 17:07:56
Questi i risultati del pomeriggio in Serie B, tra cui le vittorie larghe di Mantova e Frosinone. Il Palermo frena con la Reggiana:
Entella – Padova 1-0
75′ Cuppone
Frosinone – Carrarese 3-0
54′ rig. Calò, 71′ Fiori, 95′ rig. Kone
Pescara-Juve Stabia 1-1
52′ Insigne; 61′ Correia
Reggiana-Palermo 1-1
20′ Lambourde; 29′ Palumbo
Sudtirol – Mantova 0-3
35′ Trimboli, 41′ Marras, 82′ Wieser
