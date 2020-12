Serie B, al Monza non basta Bettella: il Pescara la spunta al 90′ con Bocchetti

Un gol di Bocchetti al 90′ regala tre punti al Pescara contro un buon Monza (3-2), che in inferiorità numerica era riuscito a riacciuffare la partita con Bettella, autore di una doppietta. Gli abruzzesi sono passati in vantaggio al 22′ con Galano ma Bettella, quattro minuti dopo, ha ristabilito la parità. Al 17′ della ripresa l’episodio che cambia l’inerzia della gara: una rovesciata di Ceter viene respinta con il braccio da Scaglia: calcio di rigore e seconda ammonizione per il difensore brianzolo. Dal dischetto va proprio Ceter, che segna. Ancora Bettella, ex della partita, al 39′ del secondo tempo riportava il match in equilibrio. Ma nel finale Bocchetti in mischia piazza la zampata da tre punti per la squadra di Breda, che ora sale a 11 punti in classifica.

Foto: Twitter Pescara