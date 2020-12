Serie B, al Lecce non basta Coda: pari col Cittadella. Vincono Pordenone e Reggina. 0-0 tra Pescara e Cosenza

La sfida del Tombolato tra Cittadella e Lecce ha regalato spettacolo e si è conclusa in parità, 2-2. La squadra di casa è passata in vantaggio con Ogunseye dopo 8 minuti, poi una doppietta di Coda ha ribaltato la situazione prima della fine del primo tempo. Al 20′ della ripresa Tavernelli ha segnato la rete del definitivo 2-2. Il Pordenone ha superato la Reggiana con un perentorio 3-0: a segno, per la squadra di Tesser, Diaw, Zammarini e Ciurria. Giornata no per la squadra emiliana che a dieci minuti dalla fine perde per espulsione il portiere Cerofolini e chiude con l’attaccante Mazzocchi in porta.

Seconda vittoria consecutiva, ancora per 1-0, per la Reggina di Marco Baroni che supera la Cremonese al Granillo grazie a una punizione dalla distanza di Folorunsho (con leggera deviazione) al 46′ del primo tempo. Il Pescara, invece, non approfitta della superiorità numerica per l’espulsione di Bittante al 43′ e fa in casa 0-0 contro il Cosenza malgrado diverse occasione da gol create.

Foto: sito ufficiale Lecce