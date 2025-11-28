Serie B, al Cesena il derby: battuto il Modena 1-0 (Blesa) e agganciato al secondo posto. Gliozzi sbaglia un rigore

28/11/2025 | 22:30:46

Anticipo di livello assoluto in Serie B, un bel derby emiliano-romagnolo che vede il Cesena battere 1-0 il Modena al Manuzzi. Modena che ha la grande chance di segnare per prima, al 24′ calcio di rigore per i canarini, stavolta Ettore Gliozzi sbaglia.

Il Cesena la sblocca al 43′ con Blesa. Nella ripresa, il Modena tenta di pervenire al pareggio. Il Cesena non molla nulla e vince 1-0, raggiungendo proprio i canarini al secondo posto a 26 punti. Il Monza comanda a 29 in vetta e può allungare domenica.

Foto: logo Serie B