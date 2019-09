Serie B, al Benevento il derby campano: Viola e Sau stendono la Salernitana

Il Benevento si aggiudica il derby campano contro la Salernitana espugnando l’Arechi per 2-0. I gol arrivano tutti nella ripresa: al 61′ è Viola che sblocca il punteggio con un bel tiro a giro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quattro minuti ci pensa Sau, ben servito da Maggio, a battere Micai per il definitivo 2-0. Il Benevento scavalca così in classifica proprio la Salernitana – che resta ferma a 6 punti – e aggancia Perugia e Pisa a quota sette.

Venerdì 13 settembre

21:00 Pordenone-Spezia 1-0 (Barison)

Sabato 14 settembre

15:00 Ascoli-Livorno 2-0 (Gerbo, Ninkovic)

15:00 Cittadella-Trapani 2-0 (Celar, Diaw)

15:00 Entella-Frosinone 1-0 (Mancosu rig.)

15:00 Perugia-Juve Stabia 0-0

18:00 Venezia-Chievo 0-2 (Giaccherini, Djordjevic)

Domenica 15 settembre

15:00 Cosenza-Pescara 1-2 (Sciaudone – Tumminello, Galano)

15:00 Crotone-Empoli 0-0

21:00 Pisa-Cremonese 4-1 (Masucci, Marconi 2, Verna – Mogos)

Lunedì 16 settembre

21:00 Salernitana-Benevento 0-2 (Viola, Sau)

CLASSIFICA: Virtus Entella 9, Pisa 7, Perugia 7, Benevento 7, Salernitana 6, Pescara 6, Ascoli 6, Pordenone 6, Empoli 5, Crotone 5, Chievo Verona 4, Spezia 3, Cremonese 3, Venezia 3, Frosinone 3, Cittadella 3, Cosenza 1, Juve Stabia 1, Livorno 0, Trapani 0

https://twitter.com/Lega_B/status/1173702684257468416

Foto: Twitter Lega B