Serie B, accordo collettivo con l’AIAC. La nota ufficiale

19/06/2026 | 16:56:28

La Lega Serie B ha annunciato un nuovo accordo con l’AIAC, il comunicato: “Un’intesa che sa parlare al presente e guardare al futuro, che dimostra la volontà di trovare soluzioni condivise e innovative tra parti che rappresentano interessi diversi ma abitano la stessa casa comune. Così la Lega Serie B saluta la firma del nuovo accordo collettivo con l’Associazione Italiana Allenatori.

Il nuovo accordo, a distanza di 12 anni dal precedente, tiene conto del nuovo quadro normativo portato dal D.Lgs. 36/2021 ed è esteso per la prima volta in maniera espressa a qualifiche e figure professionali quali Osservatori Calcistici e Match Analyst in quanto contemplate dal Regolamento del Settore Tecnico, unitamente agli Allenatori

L’accordo mira, inoltre, a fornire ai soggetti interessati, sia lato società che tesserati, una direttrice chiara circa la configurazione del rapporto di lavoro, disciplinando il regime di subordinazione per i Tecnici addetti dalla Prima Squadra fino all’Under 17, nonché per i Responsabili del Settore Giovanile, e un doppio regime rimesso alla volontà delle parti, tra subordinazione e autonomia per i Tecnici addetti alle categorie inferiori e per gli Osservatori Calcistici.

Ciò anche al fine di assegnare ai formatori di giovani calciatori un riconoscimento contrattuale e professionale utile a favorire la necessaria dedizione allo sviluppo dei settori giovanili delle società associate alla Lega.

Sul versante della parità di genere, da segnalare l’introduzione di specifiche tutele dedicate alle donne lungo tutto il periodo di maternità e successivo rientro al lavoro.

La sottoscrizione del nuovo Accordo Collettivo testimonia la capacità di FIGC, LNPB e AIAC di lavorare in sinergia per costruire un sistema sempre più efficiente, all’avanguardia e attento alle persone che ne rappresentano una componente fondamentale.

La Lega Serie B, a nome del Presidente Paolo Bedin, esprime grande soddisfazione per l’ulteriore traguardo conseguito, ringraziando FIGC e AIAC per la sinergia dimostrata a completamento del quadro collettivo relativo alle componenti tecniche, attraverso due intese strategiche per il futuro del campionato e dell’intero sistema calcistico”.

foto lega b