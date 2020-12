Serie B: a partire dal prossimo campionato le retrocessioni saranno tre

A partire dalla stagione 2021/22 saranno tre le retrocessioni dalla Serie B. Oggi, in videoconferenza, si è tenuta l’Assemblea di Lega di Serie B, che ha deliberato il cambio di format a partire dalla prossima stagione: non più quattro, ma tre le squadre che retrocederanno in Serie C. Il presidente Balata ha poi informato l’Assemblea sui colloqui in corso con Aia e Can per la possibile introduzione definitiva del Var a partire dai prossimi playoff e playout e, quindi, dal prossimo campionato.

Foto: Logo Serie B