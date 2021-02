Serie B, 5 gli squalificati dal giudice sportivo

In attesa del posticipo di questa sera, tra Reggina e Salernitana, in previsione del recupero di domani tra Pisa e Frosinone, sono cinque gli squalificati, tutti per un turno, dal Giudice sportivo dopo la 20a giornata della Serie BKT.

In particolare si tratta di Grandi e Rigoni (L.R. Vicenza), Buchel (Ascoli), Ogunseye (Cittadella) e Lisi (Pisa). Fermato per una giornata anche Vivarini, mister della Virtus Entella e Sottil, tecnico dell’Ascoli.

Foto: Logo Serie B