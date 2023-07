Serie B 2023-24, ecco le squadre partecipanti

In questi minuti sono arrivate le decisioni del Collegio di Garanzia del Coni sui ricorsi presentati dalla Reggina e dal Perugia. Il Collegio di Garanzia ha dichiarato inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato dalla Reggina, mentre ha accolto quello presentato dal Perugia contro l’ammissione del Lecco nel campionato di Serie B. Al club calabrese ora rimane il ricorso al TAR (2 agosto) e il Consiglio di Stato (29 agosto). Mentre si attendono le motivazioni, previste per il 20 luglio, per capire cosa comporterà concretamente l’accoglimento del ricorso del club umbro. Al posto dei calabresi giocherà il Brescia, Di seguito le squadre partecipanti al prossimo campionato di Serie B.

ASCOLI

BARI

CATANZARO

CITTADELLA

COMO

COSENZA

CREMONESE

FERALPISALÒ

LECCO/PERUGIA**

MODENA

PALERMO

PARMA

PISA

REGGIANA

SAMPDORIA

SPEZIA

SUDTIROL

TERNANA

VENEZIA

BRESCIA*

*Il Brescia prenderà il posto della Reggina dopo la decisione del Collegio di Garanzia. Il club calabrese potrà appellarsi al TAR (2 agosto) e il Consiglio di Stato (29 agosto)

** Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del Perugia nei confronti del Lecco. Si attende il 20 luglio per capire cosa accadrà concretamente.

Foto: sito Serie B