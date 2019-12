Serie B, 18ª giornata: tutte le gare in programma oggi

Il giorno di Santo Stefano in compagnia della Serie B. Il campionato cadetto non si ferma a Natale e oggi, giovedì 26 dicembre, tutte le squadre scenderanno in campo per la 18ª giornata. A seguire ecco il programma completo e la classifica aggiornata.

Giovedì 26 dicembre

ore 12:30 Cosenza-Empoli

ore 15:00 Salernitana-Pordenone

ore 15:00 Cremonese-Juve Stabia

ore 15:00 Livorno-Pescara

ore 15:00 Chievo-Benevento

ore 15:00 Trapani-Perugia

ore 15:00 Frosinone-Crotone

ore 15:00 Venezia-Cittadella

ore 18:00 Ascoli-Pisa

ore 21:00 Entella-Spezia

CLASSIFICA: Benevento 40; Pordenone 31; Frosinone, Cittadella, Perugia 26; Crotone, Chievo, Entella 25; Ascoli 24; Pisa, Salernitana 23; Empoli, Pescara 22; Spezia, Cremonese, Juve Stabia 20; Venezia 19; Cosenza 17; Trapani 14; Livorno 11.