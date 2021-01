Serie B, 10 gli squalificati. A Scognamiglio 3 giornate

Sono dieci i giocatori fermati dal Giudice sportivo della Serie B dopo la 17a giornata, tutti per un turno tranne Scognamiglio (Pescara) squalificato per tre giornate “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, per avere, al 44′ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un violento calcio al ventre”.

I giocatori sospesi per una giornata sono: Bellanova (Pescara), Bellusci (Monza), Capezzi (Salernitana), Di Tacchio (Salernitana), Caracciolo (Pisa), Falasco (Pordenone), Palmiero a a (Chievo Verona), Paolucci (Virtus Entella) e Tiritiello (Cosenza).

Anche il tecnico della Salernitana, Castori, squalificato per un turno.

Foto: Logo Serie B