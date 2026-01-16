Serie B, 1-1 tra Samp e Virtus Entella: i blucerchiati falliscono il sorpasso in classifica
16/01/2026 | 22:32:27
Finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Virtus Entella. Un pareggio che non serve a nessuna per risalire dalle sabbie mobili delle zone basse di classifica. Samp in vantaggio al 34′ con Cherubini, eurogol per l’attaccante blucerchiato. Al 74′ Parodi impatta la gara, segnando l’1-1. Punteggio che non cambia. Ma la classifica cambia di poco, l’Entella sta messa un po’ meglio, salendo a 20 punti, la Samp sale a 18 sempre in zona retrocessione.
Foto: logo Serie B