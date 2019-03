Serie A: che abisso tra prima e seconda rispetto a un anno fa!

C’è un abisso tra l’attuale classifica di serie A e quella di un anno fa, sempre dopo 26 giornate. Pensate: l’anno scorso il Napoli era in testa con 69 punti, la Juve inseguiva a 68, la Lazio era staccatissima a 52. Una stagione dopo, sempre dopo 26 giornate, la Juve è a 72, ma il regresso del Napoli è evidente, visto che è passato da 69 a 56 punti. Un abisso che conferma quanto il campionato italiano sia poco allettante, ma che mette in evidenza il saldo assolutamente negativo del Napoli nella prima stagione di Ancelotti. Il Milan, terzo, ha quattro punti in meno rispetto alla Lazio che, a quota 52, occupava la stessa posizione un anno fa di questi tempi.