Serie A, continua la 3a giornata: il programma
14/09/2025 | 00:25:09
Continua la terza giornata di Serie A, ecco le partite in programma domenica dopo gli anticipi del sabato.
Questo il programma:
Sabato 13 settembre
ore 15.00: Cagliari-Parma 2-0
ore 18.00: Juventus-Inter 4-3
ore 20.45: Fiorentina-Napoli 1-3
Domenica 14 settembre
ore 12.30 Roma-Torino
ore 15 Atalanta-Lecce
ore 15 Pisa-Udinese
ore 18 Sassuolo-Lazio
ore 20.45 Milan-Bologna
Lunedi 15 settembre
ore 18.30 Verona-Cremonese
ore 20.45 Como-Genoa
