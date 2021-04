Serie A: Verona, blitz a Cagliari. Benevento-Parma è 2-2. Fiorentina, pari a Genova, espulso Ribery

Sono terminate anche le sfide salvezza della 29esima giornata di Serie A. L’Hellas Verona espugna la Sardegna Arena con i gol di Barak e Lasagna, e complica la lotta salvezza degli isolani. Terminano in pareggio Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina. I sanniti vanno due volte in vantaggio con Glik e Ionita, ma si fanno riprende da Kurtic prima e Man dopo. A Genova succede tutto nel primo tempo: passa in vantaggio il Grifone con Destro, ma al 23′ Vlahovic pareggia i conti.

Inter 65

Milan 60

Atalanta 58

Napoli 56

Juventus 55

Lazio 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Spezia 29

Torino 23

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

Foto: Verona Twitter