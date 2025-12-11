Serie A, Vardy eletto MVP del mese di novembre. De Siervo: “E’ un giocatore di altri tempi”

11/12/2025 | 16:30:19

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. L’attaccante inglese ha superato Mike Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), DaviNeres (Napoli), Leao Ostigard (Genoa), Nicolò Zaniolo (Udinese). “Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.



Foto: X Lega Serie A