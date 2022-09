Serie A: Udinese show, quarta vittoria di fila. Il Bologna rinasce, Fiorentina giù. Lecce-Monza: 1-1

In attesa di Lazio-Hellas Verona, in programma per le ore 18.00 e Juventus-Salernitana di questa sera, ecco un piccolo riassunto delle gare pomeridiane.

Lecce-Monza: dopo un primo quarto d’ora di studio, la prima occasione da gol è per il Lecce con il terzo tempo perfetto di Baschirotto che sfiora il palo. In vantaggio però ci va il Monza, al 35′ Stefano Sensi segna su punizione, nulla può Falcone. Nella ripresa entra Joan Gonzalez che nel giro di due minuti firma il pareggio per il Lecce. Finisce così la partita, un punto per entrambe.

Per quanto riguarda la partita tra Sassuolo-Udinese, nonostante una partenza forte della squadra friulana, il gol del vantaggio arriva per il Sassuolo: Lorient premia il taglio di Frattesi che timbra il cartellino. A pochi minuti dalla fine del primo tempo il Sassuolo rimane però in dieci uomini. Ruan stende Success al limite dell’area: cartellino rosso. Nella ripresa l’Udinese trova il gol del pareggio e a firmarlo è Beto. Al minuto 91 i friulani trovano la rete del vantaggio con Samardzic ma a chiudere definitivamente la partita ci pensa nuovamente Beto, a pochi minuti dal fischio finale: l’Udinese vince contro il Sassuolo per 3-1.

Primo tempo senza alcun gol e senza particolari emozioni nella sfida del Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina. La Viola perde però Dodo per infortunio. Al 54′ è la Fiorentina a passare in vantaggio con un gol di Martinez Quarta. Il vantaggio dura pochi minuti, al minuto 59′ Barrow segna l’1-1 e tre minuti dopo, a completare la rimonta ci pensa Arnautovic. A completare la sconfitta della Viola, anche l’espulsione di Igor. Finisce 2-1, per gli emiliani.

Foto: Serie A Twitter