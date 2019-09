Serie A, Udinese-Parma: le formazioni ufficiali

L’Udinese di Tudor ritorna in campo per la seconda giornata di Serie A contro il Parma alla Dacia Arena. Ancora davanti ai propri tifosi, dunque, per trovare un’altra vittoria dopo quella rifilata al Milan all’esordio. I gialloblu allenati da D’Aversa, tuttavia, non saranno d’accordo visto che arrivano dalla sconfitta interna subita contro la Juventus all’esordio. Queste le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul; Sema; Nestorovski, Lasagna. Allenatore: Tudor

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Grassi, Barillà; Gervinho, Inglese, Kulusevki. Allenatore: D’Aversa

Foto. Twitter Udinese