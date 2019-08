Serie A, Udinese-Milan: le formazioni ufficiali

Per la prima partita da allenatore del Milan, Marco Giampaolo dovrà affrontare al Friuli l’Udinese di Igor Tudor. Scelte le formazioni che scenderanno in campo dal 1′. I bianconeri fanno a sorpresa a meno di De Paul, mentre gli ospiti schierano Calhanoglu in mediana, Borini e Paquetà da mezzali e infine Castillejo come partner offensivo di Piatek. Queste le scelte dei due allenatori:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Lasagna, Pussetto. Allenatore: Tudor

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Castillejo, Piatek. Allenatore: Giampaolo