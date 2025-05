Serie A, tutti i possibili record della 38esima giornata

23/05/2025 | 13:45:04

La Lega Serie A attraverso una nota e raccogliendo i dati di OPTA, ha svelato quali potranno essere i record della 38esima giornata di Serie A “Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Manca una partita a Berat Djimsiti per raggiungere le 250 presenze in Serie A Enilive. Scendendo in campo contro il Genoa Lorenzo De Silvestri raggiungerebbe le 450 presenze in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Lorenzo Colombo in Serie A Enilive. Manca un punto a Paolo Zanetti per arrivare a totalizzare 100 punti come allenatore in Serie A Enilive. Hamza Rafia (attualmente a quota 49) è vicino alle 50 presenze in tutte le competizioni con il Lecce. Scendendo in campo contro il Monza Christian Pulisic raggiungerebbe le 100 presenze in tutte le competizioni con il Milan. Manca un gol a Ché Adams (attualmente a quota 9) per eguagliare Denis Law (10) in 3ª posizione tra i migliori marcatori scozzesi in Serie A. Con una vittoria contro la Fiorentina l’Udinese arriverebbe a totalizzare 2100 punti nella sua storia in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 100 di Francesco Zampano in tutte le competizioni con il Venezia”.

Foto: Instagram Empoli