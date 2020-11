Serie A, tre squalificati dopo il settimo turno. Un turno a Bigon

Sono tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo il settimo turno di Serie A. Due sono della Sampdoria, ovvero Tommaso Augello e Lorenzo Tonelli. L’esterno è stato espulso nella sfida con il Cagliari, il centrale invece ha già raggiunto la somma massima di ammonizioni. I due calciatori blucerchiati non potranno quindi prendere parte al prossimo match di Serie A contro il Bologna.

Il terzo squalificato è Sebastiano Luperto, difensore del Crotone, espulso durante la sfida con il Torino, che dunque salterà la prossima sfida in programma dopo la sosta, ovvero quella contro la Lazio allo Scida.

Il giudice sportivo ha comminato inoltre duemila euro di multa a due calciatori della Serie A dopo il settimo turno di campionato. Si tratta di Franck Ribery della Fiorentina e Milos Vulic del Crotone: entrambi ammoniti durante il match, i due giocatori sono stati multati per: “aver simulato di esser stati sottoposti a intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Una giornata di squalifica, inoltre, per il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon e per il preparatore atletico del Napoli Dino Tenderini: entrambi sono stati allontanati dalla panchina durante l’ultimo match del Dall’Ara.