Serie A, Soulé risponde a Gonzalez: parità tra Frosinone e Fiorentina (1-1). Due gol annullati e reti inviolate in Monza-Bologna

Sono appena terminate le sfide delle 18.30 di Serie A. Al Benito Stirpe finisce 1-1 tra Frosinone e Fiorentina: alla rete di Nico Gonzalez, risponde Soulé. La gara si sblocca, ancora una volta, il colpo di testa di Nico Gonzalez su un tocco morbido di Duncan. La Fiorentina comntinua a premere, ma senza trovare la via del raddoppio. E al 70′ arriva la risposta dei padroni di casa con Soulé che spunta sul secondo palo e deposita il pallone in rete dopo il tocco di Kayode che mette fuori tempo la difesa viola. All’U-Power Stadium, invece, non il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0. Due gol annullati, uno per parte. dopo il gol annullato a Dany Mota nel primo tempo per fuorigioco, al terzo minuto della ripresa, Lewis Ferguson insacca con un bel colpo di testa su cross dalla sinistra, che non è considerato valido dal direttore di gara di giornata, che fischia un fallo precedente al tiro dello scozzese, commesso da Zirkzee su Caldirola. Grandi proteste da parte dei rossoblu per un episodio dubbio. Il clima della partita diventa sempre più aspro e al 87′ arriva anche l’espulsione di Saelemaekers per un applauso ironico nei confronti del direttore di gara.

Foto: Logo Serie A