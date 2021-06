Serie A, si va verso le 10 partite in 10 orari diversi nel 2021-22. Lunedì si decide in Assemblea di Lega

Si va verso le dieci partite in dieci orari diversi per la Serie A 2021-22. Lunedì in Assemblea di Lega si deciderà, il motivo è legato a DAZN: si vorrebbero evitare possibili casi di sovraccarico della rete in caso di tanti collegamenti in contemporanea.

Secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, sarebbero previsti quattro orari al sabato: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45. Cinque gare la domenica: 12.30, poi 14.30, 16.30, 18.30 e posticipo alle 20.45. Il lunedì si chiude la giornata con il decimo match alle 20.45. La contemporaneità è sempre più un lontano ricordo.

Foto: Twitter DAZN