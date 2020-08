Serie A, si riparte il 19 settembre: c’è l’ok del Consiglio di Lega

La Serie A 2020/2021 riparte il 19 settembre. E’ questa la data scelta dal Consiglio di Lega tenutosi oggi, che ha scelto il weekend del 19 settembre invece che del 12 settembre per permettere alle squadre di riposare dopo questo lungo tour de force nel post lockdown. La Serie A dunque è pronta a scendere nuovamente in campo tra poco più di un mese, in campo anche il prossimo 3 gennaio e il gong finale fissato al 23 maggio con gli impegni di EURO 2021 alle porte.

Foto: Logo Serie A