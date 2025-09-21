TOP NEWS
Serie A, si conclude la 4a giornata. Il programma

22/09/2025 | 00:25:58

Si conclude la 4a giornata di Serie A con la sfida tra Napoli e Pisa del Monday Night.

Questo il programma:

Venerdì 19 settembre Lecce vs Cagliari 1-2

Sabato 20 settembre Bologna vs Genoa 2-1

Sabato 20 settembre Verona vs Juventus 1-1

Sabato 20 settembre Udinese vs Milan 0-3

Domenica 21 settembre Lazio vs Roma  0-1

Domenica 21 settembre Cremonese vs Parma 0.0

Domenica 21 settembre Torino vs Atalanta 0-3

Domenica 21 settembre Fiorentina vs Como  1-2

Domenica 21 settembre Inter vs Sassuolo 2-1

Lunedì 22 settembre Napoli vs Pisa 20:45
