Serie A, si conclude la 4a giornata. Il programma
22/09/2025 | 00:25:58
Si conclude la 4a giornata di Serie A con la sfida tra Napoli e Pisa del Monday Night.
Questo il programma:
Venerdì 19 settembre Lecce vs Cagliari 1-2
Sabato 20 settembre Bologna vs Genoa 2-1
Sabato 20 settembre Verona vs Juventus 1-1
Sabato 20 settembre Udinese vs Milan 0-3
Domenica 21 settembre Lazio vs Roma 0-1
Domenica 21 settembre Cremonese vs Parma 0.0
Domenica 21 settembre Torino vs Atalanta 0-3
Domenica 21 settembre Fiorentina vs Como 1-2
Domenica 21 settembre Inter vs Sassuolo 2-1
Lunedì 22 settembre Napoli vs Pisa 20:45
Foto: logo Serie A