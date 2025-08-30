Serie A, si conclude la 2a giornata. Il programma
31/08/2025 | 00:20:42
Dopo le gare del venerdì e sabato, si conclude la 2a giornata di Serie A.
Questo il programma:
Venerdì 29 agosto 2025
18:30 – Cremonese vs Sassuolo 3-2
20:45 – Lecce vs Milan 0-2
Sabato 30 agosto 2025
18:30 – Bologna vs Como 1-0
18:30 – Parma vs Atalanta 1-1
20:45 – Napoli vs Cagliari 1-0
20:45 – Pisa vs Roma 0-1
Domenica 31 agosto 2025
18:30 – Genoa vs Juventus
18:30 – Torino vs Fiorentina
20:45 – Inter vs Udinese
20:45 – Lazio vs Verona
Foto: logo Serie A