Serie A, si conclude la 2a giornata. Il programma

31/08/2025 | 00:20:42

Dopo le gare del venerdì e sabato, si conclude la 2a giornata di Serie A. 
Questo il programma:

Venerdì 29 agosto 2025

18:30 – Cremonese vs Sassuolo 3-2
20:45 – Lecce vs Milan 0-2

Sabato 30 agosto 2025

18:30 – Bologna vs Como 1-0

18:30 – Parma vs Atalanta 1-1

20:45 – Napoli vs Cagliari 1-0

20:45 – Pisa vs Roma 0-1

Domenica 31 agosto 2025

18:30 – Genoa vs Juventus

18:30 – Torino vs Fiorentina

20:45 – Inter vs Udinese

20:45 – Lazio vs Verona
Foto: logo Serie A