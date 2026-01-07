Serie A, si conclude la 19a giornata. Il programma
08/01/2026 | 00:20:23
Dopo le gare del mercoledì, due sfide chiudono al giovedì la 19a giornata di Serie A, turno infrasettimanale di campionato.
Martedì 6 gennaio 2026
-
Pisa vs Como – ore 15:00
-
Lecce vs Roma – ore 18:00
-
Sassuolo vs Juventus – ore 20:45
Mercoledì 7 gennaio 2026
-
Bologna vs Atalanta – ore 18:30
-
Napoli vs Verona – ore 18:30
-
Lazio vs Fiorentina – ore 20:45
-
Parma vs Inter – ore 20:45
-
Torino vs Udinese – ore 20:45
Giovedì 8 gennaio 2026
-
Cremonese vs Cagliari – ore 18:30
-
Milan vs Genoa – ore 20:45
