Serie A, si conclude la 18a giornata. Il programma
04/01/2026 | 00:25:19
Si conclude la 18a giornata di Serie A dopo le gare del venerdì e del sabato, le altre partite in programma nella 18esima giornata.
Venerdì 2 gennaio
Cagliari-Milan 0-1
Sabato 3 gennaio 2026
Como vs Udinese 1-0
Genoa vs Pisa 1-1
Sassuolo vs Parma 1-1
Juventus vs Lecce 1-1
Atalanta vs Roma 1-0
Domenica 4 gennaio 2026
-
Lazio vs Napoli – ore 12:30
-
Fiorentina vs Cremonese – ore 15:00
-
Verona vs Torino – ore 18:00
-
Inter vs Bologna – ore 20:45
Foto: logo Serie A