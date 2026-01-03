TOP NEWS
Serie A, si conclude la 18a giornata. Il programma

04/01/2026 | 00:25:19

Si conclude la 18a giornata di Serie A dopo le gare del venerdì e del sabato,  le altre partite in programma nella 18esima giornata.

Venerdì 2 gennaio
Cagliari-Milan  0-1

Sabato 3 gennaio 2026
Como vs Udinese 1-0
Genoa vs Pisa 1-1
Sassuolo vs Parma 1-1
Juventus vs Lecce 1-1
Atalanta vs Roma 1-0

Domenica 4 gennaio 2026

  • Lazio vs Napoli – ore 12:30

  • Fiorentina vs Cremonese – ore 15:00

  • Verona vs Torino – ore 18:00

  • Inter vs Bologna – ore 20:45

Foto: logo Serie A