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Serie A, si chiude la quarta giornata. Il programma di oggi

14/09/2026 | 00:05:20

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Si chiude la quarta giornata di Serie A:

Venerdì 11 settembre

  • ore 20.45: Venezia-Fiorentina 2-4

Sabato 12 settembre

  • ore 15.00: Genoa-Frosinone 1-1
  • ore 18.00: Lazio-Milan 2-2
  • ore 20.45: Atalanta-Cagliari 1-2

Domenica 13 settembre

  • ore 15.00: Lecce-Monza 3-2
  • ore 18.00: Napoli-Bologna 1-0
  • ore 20.45: Sassuolo-Juventus 3-2

Lunedì 14 settembre

  • ore 18.30: Torino-Roma
  • ore 18.30: Como-Parma
  • ore 20.45: Inter-Udinese

Foto: sito Lega Serie A