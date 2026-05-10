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Serie A, si chiude la 36esima giornata. Il programma di oggi

11/05/2026 | 00:00:09

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Si chiude la 36a giornata di Serie A. Il programma:

36ª giornata – Serie A 2025-26

Venerdì 8 maggio 2026

TorinoSassuolo 2-1

Sabato 9 maggio 2026

CagliariUdinese o-2
LazioInter 0-3
LecceJuventus 0-1

Domenica 10 maggio 2026

  • Hellas VeronaComo 0-1
  • CremonesePisa 3-0
  • FiorentinaGenoa 0-0
  • ParmaRoma 2-3
  • MilanAtalanta 2-3

Lunedì 11 maggio 2026

  • NapoliBologna (20:45)

Foto: sito Serie A