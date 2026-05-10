Serie A, si chiude la 36esima giornata. Il programma di oggi
11/05/2026 | 00:00:09
Si chiude la 36a giornata di Serie A. Il programma:
36ª giornata – Serie A 2025-26
Venerdì 8 maggio 2026
Torino – Sassuolo 2-1
Sabato 9 maggio 2026
Cagliari – Udinese o-2
Lazio – Inter 0-3
Lecce – Juventus 0-1
Domenica 10 maggio 2026
- Hellas Verona – Como 0-1
- Cremonese – Pisa 3-0
- Fiorentina – Genoa 0-0
- Parma – Roma 2-3
- Milan – Atalanta 2-3
Lunedì 11 maggio 2026
- Napoli – Bologna (20:45)
Foto: sito Serie A