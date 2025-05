Serie A, si accende sempre di più la lotta salvezza. La situazione

18/05/2025 | 14:30:12

Sei squadre racchiuse in appena 5 punti: basta questo per capire l’equilibrio nella lotta salvezza di questa Serie A. Ma andiamo a vederla nel dettaglio. Il Cagliari si trova al quattordicesimo posto in classifica con 33 punti. Gli ultimi due ko contro Udinese e Como hanno, però, hanno complicato i piani degli uomini di Davide Nicola. La sfida di questa sera contro il Venezia potrebbe essere decisiva. Anche per il Verona il margine sul terzultimo posto è di 5 punti. Gli scaligeri sono tornati a muovere la classifica nel turno precedente, pareggiando 1-1 contro il Lecce e interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive. Momento delicato per il Parma di Chivu, che ha conquistato solo un punto nelle ultime tre giornate. Pesa la sconfitta contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, con il margine sulla salvezza si è assottigliato a 4 punti. Torna a respirare, almeno per il momento, il Venezia esce dalla zona rosso dopo otto mesi grazie al successo contro la Fiorentina. Adesso gli uomini di Eusebio Di Francesco sono padroni del proprio destino. Storia diversa, invece, per il Lecce di Giampaolo che è scivolato al terzultimo posto. Il Venezia è avanti di solo una lunghezza, ma i giallorossi dovranno cambiare marcia per continuare a sperare, a partire da questa sera contro il Torino. Infine, al diciannovesimo posto, c’è l’Empoli che con la vittoria contro il Parma tornano in piena lotta salvezza a quota 28 punti.

CLASSIFICA ATTUALE

14. Cagliari 33

15. Verona 33

16. Parma 32

17. Venezia 29

18. Lecce 28

19. Empoli 28

Foto: Serie A Twitter